Es geht darum, Lebensmittel zu retten – also sie davor zu bewahren, im Müll zu landen. Das ist das Anliegen der Plattform Foodsharing.de. Eines der Werkzeuge, die deren Träger, ein eingetragener Verein, dabei nutzt, sind sogenannte FAIRteiler-Schränke. Ein solcher steht nun auch in der Mörlenbacher Pfadwiesenstraße, bei der Kleiderkammer des DRK. Er ist am Donnerstag offiziell eingeweiht worden.