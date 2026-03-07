Fürth Diese Künstler starten bei der 3. Comedynacht in Fürth Vier aufstrebende Comedians zeigen sich am 21. März im Theater an der Goethestraße in Fürth. 08.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: privat Newcomer mit Potenzial: Amin ist einer von vier Comedians, die in Fürth am Start sein werden. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: