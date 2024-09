Fondsbroker öffnen die Merkel-Mühle Hirschberg am Sonntag für Besucher

Es ist so weit: Nach einer intensiven und liebevollen Grundsanierung bekommt die Talstraße in Hirschberg ein neues Bau-Juwel. Am Wochenende nimmt die Fondsbroker AG die ehemalige „Merkel-Mühle“ als neue Firmenzentrale in Besitz. Das Timing könnte nicht besser sein. Nach zwei internen Veranstaltungen für die beteiligten Firmen und Kunden hat die Öffentlichkeit am Sonntag, 8. September, also dem „Tag des offenen Denkmals“, von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit, dieses Schmuckstück am Apfelbach in Augenschein zu nehmen.