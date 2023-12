Die Reise von Mörli durch Mörlenbach

Der Mörlenbacher Adventsmarkt hatte in diesem Jahr einen ganz speziellen kleinen Star. Bei nahezu idealem – frostigen aber trockenen – Winterwetter tummelten sich am Wochenende ungezählte Gäste aus der ganzen Region im historischen Ortskern. Während sie sich von heißen Maronen oder Glühwein innerlich wärmen ließen und an den reich bestückten Ständen und Buden entlang schlenderten, kroch die Mörlenbacher Wasserschnecke von ihrem Platz auf dem Rathausbrunnen herunter.