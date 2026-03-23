Wetterprognose

DWD: Der Frost kehrt nach Weinheim und in den Odenwald zurück

Während sich Montag und Dienstag die Sonne zeigt, müssen sich Weinheimer und Odenwälder nachts wieder auf frostige Temperaturen gefasst machen. In den kommenden Tagen wird es nass.

In Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald soll es nachts wieder frösteln (Symbolbild). Foto: Sven Sasse-Rösch
In Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald soll es nachts wieder frösteln (Symbolbild).

Kreis Bergstraße. Es wird wieder bitterkalt im Odenwald und in Weinheim - zumindest nachts. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nämlich vor nächtlichem Frost. Demnach soll es in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder gefrieren. Doch auch tagsüber sollen die Temperaturen diese Woche wieder in den Keller rutschen. Ein Blick auf die Wettervorhersage für Weinheim von kachelmannwetter.de zeigt, dass der Dienstag mit 16 Grad noch recht freundlich sein soll, ab Mittwoch aber wieder die dicken Jacken ausgepackt werden müssen. Bei 11 Grad soll es an diesem Tag nämlich anfangen zu regnen, während der Donnerstag ähnlich nass mit 7 Grad noch frostiger wird. Für Freitag und Samstag soll es ähnlich unfreundlich werden: 8 beziehungsweise 7 Grad und am Wochenende wieder Regen. (heh)

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