Ehrung auf Rimbacher Neujahrsempfang: „Silberperlen“ ausgezeichnet

Der Rimbacher Ehrenamtspreis geht in diesem Jahr an die „Silberperlen“; initiiert von Ursula Janitschka und Helga Ullmann, versammeln sich alle 14 Tage Rimbacherinnen im gesetzten Alter in der Begegnungsstätte – zu Geselligkeit, Vorträgen und manchmal auch für Ausflüge. Seit knapp zwei Jahren gibt es das Angebot nun, und Andrea Dudszus erinnert daran, dass es einst aus einem „sportlichen Frauenstammtisch“ entstand.