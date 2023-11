Ein besseres Leben für kleine Streuner aus dem Odenwald

Der dunkelblaue Transporter fährt rasselnd vom Parkplatz. Hier ist die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) unterwegs, unschwer am Logo zu erkennen. Am Steuer sitzt Bettina Wallmann, die seit vier Jahren beim Verein angestellt ist. Dass ihr Dienstfahrzeug rasselt, liegt nicht an seinem Alter, obwohl es auf den unzähligen Touren durch die Region viel erlebt hat. Vielmehr sind es die Käfige auf der Ladefläche, die sich in jeder Kurve und bei jeder Unebenheit bemerkbar machen: Wallmann braucht sie, um Katzen zu fangen, und die OZ ist bei zweien dieser Touren mit dabei.