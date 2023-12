Ein Herz für die Heimat in Mörlenbach

Foto: Fritz Kopetzky

Die als Herz konzipierte Bank beim Ausgangspunkt in Ober-Mumbach ist bereits vielfach auf Bilden in den sozialen Netzwerken zu sehen. Hier posieren Andrea Helm, Michael Lellbach, Erik Kadesch, Bruno Klemm und Christiane Körner (von links) an dem Kunstwerk. Es ist eines von zehn auf dem neuen Kunstbankweg.