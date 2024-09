Ein Trinkwasserbrunnen ohne Trinkwasser in Mörlenbach?

„Trinkwasser ist ein Menschenrecht“, sagt Florian Gottstein. Der Grünen-Fraktionssprecher begründet einen Antrag, über den jetzt die Gemeindevertretung zu entscheiden hat. Es geht darum, in Mörlenbach eine Wasserstelle einzurichten, und er prognostiziert, dass in den kommenden Jahren mehr und auch wärmere Hitzeperioden zu erwarten seien, weshalb der Bedarf an Wasser steige.