Erlös fließt in Solarelektriker-Ausbildung

Das war eine erfreuliche Überraschung für das Team um die beiden Organisatorinnen Petra Kesberger-Hallstein und Margot Schmid: Rund 2000 Euro Reingewinn brachte der zweitägige Spendenflohmarkt „Gutes für einen guten Zweck“ des Partnerschaftsvereins Imasgo. Die strahlenden Gesichter verrieten die Erleichterung nach akribischer Kleinarbeit vor und während der Veranstaltung. „Es ist ein Gewinn für alle: Die Sachspender freuen sich, mit ihrer Gabe Gutes zu bewirken, die Käufer freuen sich über ein Schnäppchen, der Verein freut sich über die Einnahme und die Partner in Imasgo freuen sich über weitere Unterstützung bei der wertvollen beruflichen Bildung“, wie es in der Mitteilung des Partnerschaftsvereins heißt.

Der Erlös des Spendenflohmarkts ist für eine gute Sache bestimmt: Mit der so erzielten Einnahme kann nämlich die Solarelektriker-Ausbildung in Burkina Faso zu einem guten Teil weiter finanziert werden, wie der Verein in seiner Mitteilung weiter erklärt. Für die Beschaffung von Material will der Verein zusätzlich Fördermittel bei einer Bundesstiftung beantragen.

Foto: Verein Imasgo Der Verein Imasgo unterstützt unter anderem bei der Solarelektriker-Ausbildung, in die nun auch der Erlös des Spendenflohmarkts fließt. Das Foto wurde im März 2022 von dem Vereinsvorsitzenden Franz Stevens bei einem Besuch vor Ort aufgenommen.

Imasgo-Boutique ab 1. November geöffnet

Ganz unterschiedliche Menschen, viele auch außerhalb von Birkenau, seien gekommen und es habe interessante Gespräche gegeben, so Schmid. Nicht wenige Besucher nutzten zudem die Gelegenheit, sich in der geöffneten Imasgo-Boutique im Obergeschoss des Pfarrheims in der Hauptstraße 80 umzuschauen: Seit der Unverpackt-Laden in Birkenau geschlossen wurde, ist dort das Produktangebot aus Burkina Faso untergebracht, dessen Verkaufserlöse ebenfalls in die Projektarbeit fließen.

Ermuntert von dem beachtlichen Interesse hat der Verein nun beschlossen, die Boutique ab 1. November jeweils mittwochs von 15 bis 18 Uhr zu öffnen – vorerst bis Weihnachten und in ehrenamtlicher Tätigkeit. „Wir lassen uns überraschen, inwieweit die Öffnung genutzt wird“, so Vereinsvorsitzender Franz Stevens.

Mehr zur Solarelektriker-Ausbildung

Wie Stevens erklärt, lernen die Teilnehmer im Rahmen der Solarelektriker-Ausbildung „zum einen die theoretischen Grundkenntnisse der Elektrizität, welche so gut wie gar nicht in den Dörfern vorhanden ist. Sie lernen dabei auch, die Gefahren der Elektrizität richtig einschätzen zu können.“ Zum anderen werden ausführliche Praxisstunden abgehalten. Die Unterstützung des Vereins bei der beruflichen Ausbildung hat mit dem ersten Kurs in Elektrotechnik im Schuljahr 2018/19 begonnen mit damals 17 Schülern. „Heute sind es 86 in drei Kursen –Frauen und Männer“, erklärt Stevens.