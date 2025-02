Exotischer Nachschub für den Bergtierpark - KJG Fürth auf Mission im fernen Dschungel

Fürth. Das ist Pech für die Gemeinde Fürth und ihren Bergtierpark: Gerade steht eine Reihe neuer, exotischer Tiere einzugsbereit vor seinen Toren, da hat die Einrichtung wegen der „Kloosaach“ – wie man in „Feerd“ sagt –, nämlich der Maul- und Klauenseuche, geschlossen. Also machen Zwei- und Mehrbeiner aus der Not eine Tugend und eröffnen ihren eigenen Safari-Park im Odenwald – direkt beworben mit einem professionellen Imagefilm, der in ein partylauniges Finale mit Tanz und Gesang mündet.