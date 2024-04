Fair-Play-Street-Handballturnier in Wald-Michelbach

Als vollen Erfolg bezeichnete der Zweite Vorsitzende und kommissarische Jugendwart des TV 02 Siedelsbrunn, Yannik Ehret, das erste „Fair Play Street“-Handballturnier am vergangenen Sonntag in der Großraumsporthalle in Wald-Michelbach. Dank einiger Nachmeldungen konnte der TV für diese neuartige Veranstaltung „volles Haus“ melden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Knapp 40 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren tummelten sich von 11 bis 15 Uhr in der Halle. Für die vielen anwesenden Eltern hatte der TV eine Bewirtung mit Kuchenspenden der Bäckerei Jäger und Hot Dogs organisiert, die gut angenommen wurde. Für alle Teilnehmer gab es außerdem kostenlose Obststationen, die vom Gasthaus Morgenstern gesponsert wurden, die ebenfalls beliebt waren.

Foto: Katrin Oeldorf Knapp 40 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren nahmen an dem Handballturnier in Wald-Michelbach teil.

Punkte sammeln für „Hanniball“

Die Veranstaltung war zweigeteilt. Auf der einen Seite der Sporthalle hatte das Team des TV um Ehret einen Handballparcours aufgebaut. An insgesamt fünf Stationen mussten die Kinder handballspezifische Aufgaben wie Prellen, Zielwerfen, Fangen bewältigen.

Jedes Kind konnte hier Punkte sammeln, die dann addiert zum goldenen, silbernen oder bronzenen Handballpass „Hanniball“ des Deutschen Handballbundes führten. Betreut wurden die einzelnen Stationen von den Trainern und Betreuern sowie einigen ehemaligen TV-Trainern.

Natürlich kam auch das Toben und Ausruhen nicht zu kurz. Für das Erste stand die Hüpfburg der Sparkasse Starkenburg zur Verfügung, für das Zweite die großen Weichbodenmatten in der Sporthalle. Neben dem offiziellen „Hanniball“-Pass mit Urkunde gab es eine Tombola mit kleinen Preisen für jeden Teilnehmer.

Foto: Katrin Oeldorf Die Kinder bewiesen beim "Fair Play Street" viel Ballgefühl und waren mir Feuereifer dabei.

Die Hauptpreise wurden von der Mannschaft der Flames aus Bensheim in Form von Eintrittskarten zur Verfügung gestellt, die lokalen Geschäfte Sport Bihn und BTR stifteten für jedes Kind eine Überraschung. Die Rhein-Neckar Löwen hatten im Vorfeld Interesse an einer Teilnahme bekundet, was leider nicht zustande kam.

Fair-Play-Street-Handballturnier: Die Regel ist Fairness

Die Hauptattraktion war das neue Fair-Play-Street-Handballturnier. In einer 15 x 10 Meter großen „Arena“ spielten die Mannschaften ohne Regeln Handball gegeneinander. Dabei zählten nicht nur die Tore, sondern auch das Verhalten der Mannschaften miteinander oder gegenüber dem Gegner floss in die Bewertung ein.

Das Turnier stand unter der Schirmherrschaft von HHV-Vizepräsident Jugend & Entwicklung David Delp und wurde durch eine Kooperation von HHV, Sportjugend Hessen und DOSB initiiert.

Foto: Katrin Oeldorf Wurfübungen gehörten zum Programm.

Nach jedem Spiel gab es eine kurze Besprechung mit den Teamern, die Lob und Verbesserungsvorschläge beinhaltete. Am Ende wurden die Punkte zusammengezählt, aber Gewinner waren alle Mannschaften. Und so gab es für alle Teilnehmer ein Andenken in Form eines Schweißbandes. Mit der Siegerehrung verabschiedete sich das Team der Sportjugend unter dem Applaus der Eltern.

Monatelange Vorbereitung

„Alles in allem eine wirklich gelungene Veranstaltung“, resümiert Yannik Ehret. „Wir bereiteten uns schon seit Monaten auf die Veranstaltung vor und die Anspannung war natürlich groß.