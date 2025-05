Abtsteinach. Am Sonntag wird gefeiert: Die Freiwillige Feuerwehr Ober-Abtsteinach veranstaltet am 25. Mai anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens einen Blaulichttag, zu dem Groß wie Klein eingeladen sind. Rund um das Gerätehaus in der Kirchstraße 2 gibt es viel Programm von Hüpfburg bis Drehleiter, die sicherlich den Höhepunkt vieler Feuerwehrfans darstellen wird.