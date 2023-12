Feuerwehr Vöckelsbach baut eine Treppe

Hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Vöckelsbach wurde vor gut 40 Jahren eine Blockhütte mit dazugehörigem Weg errichtet; das berichtet die Freiwillige Feuerwehr des Mörlenbacher Ortsteils und erklärt: „Eine Treppe aus Rundhölzern mit Holzgeländer wurde damals in Eigenleistung erbaut, um den Weg zur Blockhütte zu ermöglichen. Im Laufe der Jahre sind die Hölzer und auch die Pfosten des Geländers verrottet, und der komplette Weg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und kann so nicht mehr genutzt werden.“