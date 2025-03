So war das Jahr 2024 für die Mörlenbacher Feuerwehr

Mörlenbach. Die Feuerwehr Mörlenbach-Mitte ist fester Bestandteil im gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Gemeinde Mörlenbach und „immer da, wenn Not an Mann oder Frau“ ist. Deutlich wurde dies auch im Jahresbericht des Wehrführers Jochen Reis: „Wir sind jederzeit bereit, jedem zu helfen, wo man uns ruft – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.“