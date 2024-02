„Fremdenfeindlichkeit ist in keiner Form tolerierbar“

Die bundesweit nicht abebbende Welle von Demonstrationen gegen rechten Hass und Hetze geht auch nicht an Abtsteinach vorbei. In ihrer Sitzung am Freitagabend verabschiedete die Gemeindevertretung einstimmig eine Stellungnahme zu den aktuelle Entwicklungen zum Rechtsextremismus, die die fraktionsübergreifende Position des Gremiums klarmachen soll. Diese bezieht sich auch explizit auf die Rolle der AfD – die rechtspopulistische Partei hatte bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober in der Hardberggemeinde 19,5 Prozent erreicht, deren Direktkandidat Norbert Taufertshöfer hatte sogar 20,3 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.