Registrierungsaktion

Frida (7) aus Neckarsteinach sucht einen Lebensretter

In Hirschhorn findet am Dienstag, 29. Juli, eine Registrierungsaktion der DKMS statt – für das an Blutkrebs erkrankte Neckarsteinacher Mädchen und viele weitere Betroffene. Wie man sich an der Aktion beteiligen kann.