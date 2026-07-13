Hinweise erbeten

Fürth: 13-Jährige seit Freitagabend vermisst 

Eine 13-Jährige wird seit Freitagabend in Fürth-Erlenbach vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Eine 13-Jährige wird seit Freitagabend vermisst. Foto: Marco Schilling
Eine 13-Jährige wird seit Freitagabend vermisst.

Fürth. Die 13-jährige Katharina Merino wird seit Freitagabend in Fürth-Erlenbach vermisst. Nach Polizeiangaben verließ sie am 10. Juli eine Jugendeinrichtung in der Werner-Krauß-Straße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Jugendliche möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Da Katharina Merino familiäre Bezüge nach Mühlheim am Main hat, könnte sie sich auch im Landkreis Offenbach aufhalten.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelgrüne Augen und dunkelbraune Haare. Über ihre aktuelle Kleidung ist nichts bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Katharina Merino seit Freitagabend gesehen haben oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen können. Ein Foto der Vermissten kann hier eingesehen werden.

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Die Kriminalpolizei in Heppenheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. Wer die Jugendliche unmittelbar antrifft, soll den Polizeinotruf 110 wählen. (tak)

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