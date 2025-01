Fürth: Grauer Passat gestohlen

Fürth. Ein grauer Passat wurde am Samstagmittag gegen 13 Uhr in Fürth gestohlen. Das Fahrzeug war in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt, teilte die Polizei mit. Die amtlichen Kennzeichen am Auto lauten HP-PP 501. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des entwendeten Passats geben können. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nimmt unter der Telefonnummer 06252/7060 Hinweise entgegen.