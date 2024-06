Gefährdung des Straßenverkehrs in Fürth

Am Freitag, dem 31. Mai, soll es gegen 13 Uhr in der Kröckelbacher Straße laut Zeugen zu mehreren Gefährdungen des Straßenverkehrs gekommen sein. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein weißer Toyota Yaris fuhr von Kröckelbach kommend in Richtung Fürth Innenstadt sehr langsam und teilweise auf der Gegenfahrbahn. Hierbei soll es laut Zeugen zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein, da die entgegenkommenden Fahrzeuge dem Toyota ausweichen mussten, um Unfälle zu vermeiden. Auch ein Radfahrer soll durch den Toyota Yaris an der Einmündung Kröckelbacher Straße auf die Steinbacher Straße gefährdet worden sein.