Geiselnahme: Rimbach für drei Stunden im Ausnahmezustand

Kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen war in Rimbach plötzlich nichts mehr so wie zuvor: Ein Mann verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Volksbank Weschnitztal in der Rathausstraße. „Er hat die Tür regelrecht eingetreten“, schildert ein Zeuge die Szene, die einen der größten Polizeieinsätze im Weschnitztal in den vergangenen Jahren auslöste. Zuvor hatte der Mann wohl bereits in der Rathausstraße randaliert und zumindest eine Scheibe eingeschlagen.