Noch viele offene Fragen: Geiselnehmer von Rimbach schweigt 

Rimbach. Die ganze Region war in Aufruhr, der Tatort im Zentrum des Orts weiträumig abgesperrt: Die Geiselnahme am 7. Januar war für die Polizei einer der größten Einsätze der vergangenen Jahre. Ein 36-jähriger Mann randalierte am frühen Morgen in der Rathausstraße, schlug dort eine Scheibe ein und stürmte gegen acht Uhr in die Volksbank Weschnitztal (die OZ berichtete). Dort brachte er eine junge Frau in seine Gewalt, die in der Bank arbeitete. Er bedrohte sie mit einem Schraubenzieher und umklammerte ihren Hals.