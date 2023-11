Gemeindevertretung: Vorteile der Flurbereinigung erörtert

Angestoßen von den Freien Wählern wurde in Abtsteinach über ein Flurbereinigungsverfahren diskutiert, um die Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu verbessern und den Naturschutz zu stärken. Frank Wetzel (FWV) erläuterte den Antrag in der Gemeindevertretung. Das Gremium verständigte sich einstimmig darauf, den Antrag zunächst zur Beratung an den Bau- und Umweltausschuss zu verweisen und dazu einen fachkundigen Vertreter des Amtes für Bodenmanagement einzuladen.