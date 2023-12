Geothermie: Das sagen die Naturschützer zum Felslabor

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und seine Forschungspartner wollen mehr über die Nutzungsmöglichkeiten von Erdwärme, auch als Geothermie bezeichnet, in kristallinem Gestein in Erfahrung zu bringen. Deswegen soll im Rahmen des Projekts „GeoLaB“ – kurz für „Geothermie-Labor im Bergwerk“ – ein unterirdisches Labor gebaut werden. Gerade läuft die Suche nach einem geeigneten Standort. Mehrere kommen infrage, darunter auch die Tromm. Doch was halten die Naturschützer von dem Projekt? Unsere Redaktion hat beim BUND und beim NABU nachgefragt.