Gorxheimertal: Diese Brücken werden erneuert

Gorxheimertal. Wie steht es um die Brücken in Gorxheimertal? Gleich an mehreren Bauwerken in der Gemeinde stehen entweder Sanierungsarbeiten oder ganze Ersatzneubauten an. Für die Prüfungen der baulichen Zustände von Brücken gibt es turnusmäßige Vorgaben. Demnach sind alle sechs Jahre „Hauptprüfungen“ durchzuführen sowie drei Jahre nach den Hauptprüfungen „einfache Prüfungen“.