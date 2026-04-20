Fürth

Grausamer Fund: Totes Reh in Fürth entdeckt

Gemeindeverwaltung appelliert an Hundehalter, die Leinenpflicht einzuhalten.

Ein Reh in freier Wildbahn: Nach dem Fund eines toten Tiers in der Kolpingstraße in Fürth richtet die Gemeindeverwaltung einen Appell an alle Hundehalter. Foto: Fritz Kopetzky
Ein Reh in freier Wildbahn: Nach dem Fund eines toten Tiers in der Kolpingstraße in Fürth richtet die Gemeindeverwaltung einen Appell an alle Hundehalter.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Hunde an die Leine: Hirschberg beschließt Leinenpflicht
Hirschberg an der Bergstraße

Hunde an die Leine: Hirschberg beschließt Leinenpflicht

Um die Leinenpflicht in Hirschberg wird seit Wochen diskutiert. Jetzt sollen die Hunde doch an die Leine.

05.07.2024

Hirschberg: Jagdpächter fordern Leinenpflicht
Hirschberg an der Bergstraße

Hirschberg: Jagdpächter fordern Leinenpflicht

Streitthema: Im Hirschberger Wald wurden in den vergangenen vier Wochen fünf Rehe durch Hundebisse getötet

21.05.2024

Bei Fürth ein Reh gerissen
Fürth

Bei Fürth ein Reh gerissen

Zwischen Steinbach und Hammelbach wurde ein totes Tier gefunden. Wurde es von einem Wolf getötet? Das Landesamt nimmt Proben.

14.11.2023

Müssen Hunde in Weinheim jetzt überall an die Leine?
Weinheim

Müssen Hunde in Weinheim jetzt überall an die Leine?

Verschreckte Wildtiere, Kot auf den Feldern und mitunter sogar verletzte Waldbewohner: Freilaufende Hunde auf Abwegen können viel Schaden in der Natur verursachen. Erneut wird die Forderung nach einer Leinenpflicht für Zweiburgen-Vierbeiner laut – und zwar an zwei Fronten.

08.08.2023

Rhein-Neckar-Kreis

Totes Reh: Vermutlich durch wildernden Hund gerissen

08.07.2023