Heppenheim: Brand in der Bruchseeresidenz löst Großeinsatz aus

Ein Großaufgebot von rund 100 Feuerwehrleuten war am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages im Einsatz, um zu verhindern, dass bei einem Brand in der Bruchseeresidenz in der Hüttenfelder Straße in Heppenheim Schlimmeres passiert. Im vierten Stock des Hochhauses, in dem neben Senioren auch viele ukrainische Flüchtlinge leben, war es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand gekommen. Es wurde niemand verletzt.

Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte das Gebäude bereits um 17 Uhr wieder freigeben werden, und die Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück. „Einen großen Schreck“, habe sie bekommen, so eine Ukrainerin. Während eine Landsfrau eher gelassen blieb: „Bei uns zuhause in der Ukraine war und ist es so viel schlimmer. Ich erschrecke nicht bei so ein bisschen Feuer.“ Warum so ein großes Feuerwehraufgebot, wenn das Feuer doch so rasch in den Griff zu bekommen war? Bei Sondergebäuden wieder Bruchseeresidenz werden automatisch mehrere Wehren alarmiert, in diesem Fall neben der Feuerwehr Heppenheim-Mitte auch die Wehren aus Hambach und Erbach. Schließlich kann so ein Hochhausbrand auch schnell einmal außer Kontrolle geraten und dann wird jede Hand gebraucht. Auch der Einsatzleitwagen 2 des Kreises aus Lampertheim und eine Messeinheit, die die Belastung der Umgebungsluft misst, werden in einem solchen Fall automatisch mit alarmiert, ebenso wie ein großes Aufgebot an Rettungsdiensten.