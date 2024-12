Hund in Gorxheimertal überfahren: offenbar kein Vorsatz

„Einen Hinweis auf eine vorsätzliche Tat gibt es nicht“, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen im Gespräch mit der Redaktion mit. Laut den aktuellen Ermittlungen sei es vielmehr so, dass der 85-jährige Mann, der am vergangenen Mittwoch, 27. November, einen Hund in Gorxheimertal angefahren und zum Sterben zurückgelassen hat, nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte.