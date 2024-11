Hund in Gorxheimertal totgefahren - Mann meldet sich bei der Polizei

Ein freilaufender Hund wurde am Mittwochabend (27. November) in Gorxheimertal im Ortsteil Trösel von einem Auto angefahren und dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Was viele Menschen nicht nur in Gorxheimertal empörte: Der Autofahrer kümmerte sich nicht um das Tier, sondern fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelte, die Tierschutzorganisation PETA setzte eine Belohnung von 1000 Euro aus, um den Fahrer zu finden.