Familie aus Gorxheimertal trauert um Junghund Canelo

Auch nach rund einer Woche, nachdem der Hund der Familie Abdulji in Gorxheimertal von einem Auto erfasst wurde und anschließend seinen erlittenen Verletzungen an der Unfallstelle erlag, trauert die Familie um Canelo. Der fünf Monate alte Belgische Schäferhund fehlt der sechsköpfigen Familie, wie der 31-jährige Gani Abdulji, Vater von vier Kindern, im Gespräch mit der Redaktion erklärt. „Er war für mich wie ein fünftes Kind, und auch für unsere Kinder war er ein Familienmitglied“ – eines, das schmerzlich vermisst wird. So löse der Blick auf die leere Hundehütte im Garten nicht nur viele Fragen der Kinder an ihre Eltern aus, sondern vor allem auch Trauer, gemischt mit Unverständnis.