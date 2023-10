Im Fahrenbacher Ortsbeirat geht es um Parken und Hochwasserschutz

Es sah gefährlich aus, die Zuflüsse und die Weschnitz waren „voll bis Oberkante Unterlippe“. Aber, sagt Volker Oehlenschläger: „Es hat alles genauso funktioniert, wie es sollte.“ Im Ortsbeirat steht das Thema „Regenrückhaltebecken im oberen Weschnitztal“ auf der Tagesordnung, und der Bürgermeister lässt die Starkregenereignisse in diesem Jahr Revue passieren. Am 1. April und noch zweimal in diesem Jahr sei die Weschnitz „sehr hoch vollgelaufen“, erinnert sich auch Ortsvorsteher Heribert Koch: „Noch ein paar Stunden mehr, und wir hätten ein großes Problem gehabt.“