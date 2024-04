In Fürth sollen 10 488 Euro für den guten Zweck zusammenkommen

Ein Euro pro Einwohner

Spenden können aber auch Menschen, die nicht aktiv an der „Tour de Montana 2.0“ teilnehmen. Die Aktion hat jedenfalls in Bürgermeister Volker Oehlenschläger einen enthusiastischen Unterstützer gefunden; in der Gemeindevertretersitzung im März kündigte er an, dass das Ziel sei, insgesamt 10 488 Euro zusammenzubekommen – macht einen Euro pro Einwohner.

Außerdem macht die Gemeinde mit bei der Aktion „Stadtradeln“, die in diesem Jahr von Mittwoch, 1., bis Dienstag, 21. Mai, läuft. Auch hier machte der Rathauschef eine Ankündigung: „Ich werde pro Kilometer, den das Team Rathaus fährt, zehn Cent für die gute Sache spenden.“

Dabei erhofft er sich eine anregende Wirkung auf andere und wünscht sich, dass sich noch weitere Unternehmen, Einzelpersonen, Vereine und Institutionen etwas einfallen lassen, um das gesetzte Spendenziel zu erreichen oder zu übertreffen. Weiter teilt die Gemeinde mit: „An der Information des Fürther Rathauses besteht zu den Öffnungszeiten die Möglichkeit, eine Spende in die eigens hierfür aufgestellte Spendenbox einzuwerfen.“ Weitere Spendenboxen werden am Fürther Markt (14. April), am Mountainbike-Tag (25. Mai) und bei der Fürther Nacht (1. Juni) zu finden sein. Ebenso ist eine Pfandsammelaktion mit dem Edeka-Markt Bylitza geplant, die Anfang Mai beginnt.