In Rimbach gibt es emotionale Bilder der Weihnacht

Ein Gotteshaus, das beinahe aus allen Nähten platzt. Am Sonntagabend gastierte zum dritten Advent Liedermacher Clemens Bittlinger mit seinen „Bildern der Weihnacht“ in der evangelischen Kirche in Rimbach und ließ mit seinen Texten und Liedern das Publikum alle Gefühle durchleben. Mal ausgelassen und heiter, wild tanzend, mal andächtig und still – so lauschten die rund 300 Menschen dem Rimbacher Pfarrer und Liedermacher.