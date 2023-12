Es ist eine Rückkehr in die Heimat, wenn Clemens Bittlinger mit seinen Mitmusikern die „Bilder der Weihnacht“ in die evangelische Kirche von Rimbach bringt. Am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr kommt das „besondere Konzert im Advent“ dorthin. Mit dabei sind der Schweizer Keyboarder David Plüss und der Würzburger Percussionist Helmut Kandert sowie Sängerin Lara Hermann und der französische Multiinstrumentalist Jean-Pierre Rudolph. Die OZ-Redaktion hat im Vorfeld dieses für ihn besonderen Auftritts mit dem Rimbacher Pfarrer und Liedermacher gesprochen.