Infoveranstaltung: Hauptstraßensanierung in Birkenau startet im Frühjahr 2025

Viele Informationen rund um die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrten von Birkenau und in Teilen von Reisen gibt es am kommenden Mittwoch, 18. Oktober, wenn um 18 Uhr in der Südhessenhalle in Reisen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen wird. Die Bürger sollen an diesem Abend über die anstehenden Arbeiten, den geplanten Ablauf und die Auswirkungen auf den Verkehr informiert werden, wie es in der Mitteilung aus dem Birkenauer Rathaus heißt. Die Gemeindeverwaltung, Hessen Mobil und das zuständige Ingenieurbüro werden vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen.