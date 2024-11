Vor 60 Jahren wurde die Südhessenhalle in Birkenau eingeweiht

Wie es im Birkenauer Ortsteil Reisen in den Jahren 1963 und 1964 wohl ausgesehen hat? Es glich einer Baustelle, denn an drei Stellen wurde gleichzeitig gehämmert und gesägt, so viel steht fest. Was heute zu Reisen gehört wie die Kerze auf den Geburtstagskuchen, war seinerzeit gerade im Entstehen: Im Osten des Orts wurde die evangelische Kirche in Eigenhilfe aufgebaut, die im kommenden Jahr 60-Jähriges feiert. Die Weschnitzbrücke wurde aufgrund des stark angestiegenen Verkehrs saniert und breiter gemacht und im Westen des Orts packten über Hundert Reisener mit an, denn die Südhessenhalle entstand in über 18 000 freiwilligen Helferstunden.