Keine Ü30-Party in der Südhessenhalle

Die Ü 30-Party in der Reisener Südhessenhalle ist abgesagt. „Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass die für den 10. Februar geplante Ü 30-Almauftrieb-Veranstaltung nicht stattfinden wird“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Ehrlicherweise müsse man aber auch sagen, dass es Kommunikationsprobleme gegeben habe, die zwischen Verwaltung und Veranstalter zu Missverständnissen geführt hätten. „Das konnten wir in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Milan Mapplassary am vergangenen Mittwoch aber klären.“ Die Veranstalter möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Gemeinde Birkenau und insbesondere der Bürgermeister in allen Gesprächen kooperativ und verständnisvoll gewesen seien.