Tolle Stimmung bei Fastnachtsparty der TSG Weinheim

Weinheim. „Es war wieder eine tolle und durchgehend friedliche Stimmung“, zog Tina Hörner-Kirchner vom Organisationsteam am Freitag ein positives Fazit nach der TSG-Fastnachtsparty vom Schmutzigen Donnerstag. 1250 Narren hatten sich dazu in der TSG-Halle in Weinheim versammelt, die damit ausverkauft war. Teenager, Twens und Babyboomer tanzten gemeinsam zur Musik der Band „Andy’s Party People“ und der DJs Minimi und Jonas Böhm. Die originellen Verkleidungen sorgten dafür, dass Altersunterschiede keine Rolle spielten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war das rund 75-köpfige Team der ehrenamtlichen Helfer, hob Tina Hörner-Kirchner dankbar hervor. Am Samstag sind viele von ihnen wieder am Start, wenn ab 14.11 Uhr der Kinderfasching in der TSG-Halle gefeiert wird.