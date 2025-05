„Meine Perspektive hat sich um 180 Grad gedreht“

Interview: Abtsteinachs Bürgermeister Sven Bassauer 100 Tage im Amt

Seit dem 1. Februar ist Sven Bassauer der Bürgermeister der Gemeinde Abtsteinach. Am morgigen Sonntag ist er hundert Tage im Amt. Wie er den Sprung ins Rathaus erlebt hat und was er noch erreichen will.