Sven Bassauer als Abtsteinacher Bürgermeister: Der neue Chef muss erst einmal klingeln

Abtsteinach. Mit einer großen Tüte Berliner kam Sven Bassauer am frühen Montagmorgen ins Abtsteinacher Rathaus. „Damit alle Mitarbeiter etwas zum Frühstück haben“, sagte er und fügte mit einem Schmunzeln an, dass dies seine erste Amtshandlung als neuer Bürgermeister der Hardberggemeinde gewesen sei. Schließlich stand für ihn am Montag der Dienstantritt an, nachdem er am vergangenen Freitagabend im Rahmen der Gemeindevertretersitzung offiziell in sein neues Amt eingeführt worden war.