Kerwesaison startet in Birkenau-Löhrbach mit einem Jubiläumsfest

Birkenau. Die Löhrbacher Kerwe stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 75-jährigen Jubiläums der katholischen Ortskirche. Mit einem festlichen Gottesdienst feierte die Kirchengemeinde den besonderen Jahrestag des Gotteshauses „Unbeflecktes Herz Mariens“ – an diesem Tag festlich geschmückt, in den Farben der katholischen Kirchengemeinde Gelb und Weiß.