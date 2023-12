Kind auf dem Schulweg angesprochen

In Gorxheimertal hat es zwei Vorfälle gegeben, bei denen ein Grundschulkind von Unbekannten angesprochen wurde. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage der Redaktion erklärte, wurden die Vorfälle von der Mutter des Kindes der Polizeistation in Wald-Michelbach gemeldet.

Demnach soll das zehnjährige Kind auf dem Schulweg zweimal von der unbekannten Person angesprochen worden sein – ein erstes Mal in der vergangenen Woche und dann erneut am Donnerstag, 7. Dezember. Der Unbekannte sei als „maskierter Mann im weißen Van“ beschrieben worden. Man habe sich daraufhin mit der Daumbergschule in Gorxheimertal in Verbindung gesetzt und stehe mit dieser weiterhin im Austausch, wie es aus dem Polizeipräsidium heißt.