Kleine Schauspieler zeigen, was einen Engel ausmacht

Foto: Fritz Kopetzky

Eine Castingshow der besonderen Art zauberten die Teilnehmer am Theaterworkshop unter dem Dach der Jugendmusikschule am Samstag auf die Bühne der MLS-Mensa. In der Vorweihnachtszeit wurde ein neuer SuperEngel gesucht – und dabei auch behandelt, welche Eigenschaften ein Engel haben muss.