Kleine Schauspieler wollen in Rimbach SuperEngel werden

Das neue Theaterstück des Theater-Workshops von Nicole Agostin in Kooperation mit der Jugendmusikschule Weschnitztal/Überwald heißt „Deutschland sucht den SuperEngel“. Die Proben laufen auf Hochtouren. Die Aufführung findet am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Mensa der MLS statt. Tickets gibt es für 5 Euro im Lesezimmer Rimbach, in der Buchhandlung am Rathaus in Fürth und über Nicole Agostin selbst.