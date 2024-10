Kochkäse nach Geheimrezept von Oma Kathrin

Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft – vor allem in Zeiten, in denen immer mehr Industriebetriebe aufgrund der hohen Kosten in Deutschland ihre Produktion ins Ausland verlegen. Einem dieser bodenständigen mittelständischen Unternehmen wurde am Dienstag eine besondere Auszeichnung zuteil, denn der Bergsträßer Kreisverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) verlieh seinen Mittelstandspreis 2024 an die überregional bekannte Odenwälder Kochkäserei der Familie Rettig in Lörzenbach.