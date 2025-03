Besuchermassen strömen zu den Odenwälder Lärmfeuern

Odenwald. Als sich am Samstagnachmittag die Sonne durch die Wolken kämpfte und diese dann sogar ganz verdrängte, strahlte nicht nur der blaue Himmel über den Odenwald, sondern auch viele Vereinsverantwortliche in der ganzen Region, denn endlich wieder einmal präsentierte sich das Wetter von seiner besten Seite, als die Lärmfeuer auf den Hügeln entzündet werden sollten. Und die Hoffnungen erfüllten sich, denn angesichts der schönen frühlingshaften Witterung machten sich die Besucher in Scharen auf, um die historische Signalkette mitzuerleben.

Der Andrang war beispielsweise auf dem Heidebuckel in Lörzenbach, der oberhalb des Fußballplatzes des örtlichen Sportvereins liegt, so groß, dass die Küche um 20.30 Uhr schon das erste Mal ausverkauft war. Die Helfer des Vereins mussten bei ihrem Metzger nachordern und die noch geöffneten Supermärkte abklappern, um die weiterhin herrschende Nachfrage nach Bratwürsten, Lärmfeuerspießen und Ofenkartoffeln mit „Schmerkäs“ befriedigen zu können.