Lärmfeuer im Odenwald 

Odenwald. Am letzten Samstag der Winterzeit, am 29. März 2025, finden im gesamten Odenwald die Lärmfeuer statt, wie die Veranstalter in einer Pressemeldung mitteilten. Die Odenwald weiten Lärmfeuer wird traditionell 20 bis 30 verschiedenen Veranstaltern angeboten wird, meist historische Vereine und Freiwillige Feuerwehren. Sie sollen zum Ende des Winters mit Feuer und Fröhlichkeit ins Freie locken.