Kriegsende: Als US-Truppen die Bergstraße und den Odenwald von den Nazis befreiten 

Bergstraße/Odenwald. Es war die Woche vor Ostern 1945 und es sollte noch über einen Monat dauern, bis der Zweite Weltkrieg zumindest in Europa tatsächlich endete. Rund 60 Millionen Menschen hatten bis dahin ihr Leben verloren – über sechs Millionen jüdische Menschen waren von den Deutschen ermordet worden. Ein beispielloses Menschheitsverbrechen, dessen ganzes Ausmaß noch nicht zu erfassen war, als am 27. März 1945 die Befreier in Richtung Odenwald vorrückten.