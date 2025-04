Landwirte im Fürther Ortsteil Krumbach ärgern sich über die Gemeinde

Foto: Thomas Rittelmann

In Krumbach sollen mehrere landwirtschaftliche Flächen der Gemeinde neu verpachtet werden. In der Sitzung des Ortsbeirats gab es viel Kritik von örtlichen Bauern am Vergabeverfahren, doch Bürgermeister Volker Oehlenschläger wies darauf hin, dass noch kein Pachtvertrag unterschrieben sei.