Lautertal: Autofahrer stirbt nach Unfall in Nibelungenstraße

Lautertal. Ein 58 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall im Lautertaler Ortsteil Reichenbach am frühen Donnerstagmorgen im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte kam der Mann aus Lindenfels gegen 20.30 Uhr am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug in der Nibelungenstraße von der Straße ab und kollidierte mit einer Hauswand.